台積資本支出暴衝 英特爾肥單來了？魏哲家這樣說

台積電（2330）今（14）日在法說會上宣布今年資本支出計畫約250億美元至280億美元的水準，較市場預期200-220億美元大幅暴衝，成為不少知名半導體分析師的關注焦點，並在法說會上提問此事，究竟是否和客戶群擴增、英特爾委外訂單有關。而台積電高階主管也在法說會上答覆此議題。

由於英特爾計畫1月將確定晶片委外數量，提升營運並點名台積電等操刀。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻在法說會上提問這項市場高度關注的重大議題，台積電今年資本支出大幅拉高，是否反映台積電在先進製程的關鍵客戶除了蘋果，還將因為英特爾委外訂單導致資本支出暴增？

對於相關提問，台積電總裁暨副董事長魏哲家回應說，通常台積電不會評論單一客戶，這是因為5G/HPC長期需求強勁的大趨勢。

至於這是IDM客戶需求提升或台積電大聯盟的生意，魏哲家回應說，這是台積電持續和客戶們緊密合作來增進生意與需求提升所致。

另有分析師關注，台積電今年資本支出暴衝是否和EUV下世代升級生產有關，多少資本支出是EUV，下一年是否也將因此導致資本支出在高檔？魏哲家回應說，台積持續和供應商合作提升EUV效益，但還沒超過預期目標，資本支出確實會因為EUV增加，但這不是唯一的因素。