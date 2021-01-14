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數十年來首見！雙北多區自來水變「黃綠色」 北水處揭原因

台積電Q1業績續旺 美元計算財測有望再創新高

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）今（14）日召開法說會，釋出財務預測，今年首季營收約介於127-130億美元，以美元計算確認財測成長方向。台積電預測是在1美元兌新台幣27.95元基礎，若首季換算新台幣約3,549.65億元至約3,633.5億元，有機會較去年第4季3615.33億元小幅季成長。

若以美元計算，台積電今年首季首季營收約介於127-130億美元，換算將有望較去年第4季美元計算營收126.8億美元確認一定會成長，挑戰再創新高表現。

依據台積電預測，台積電估計今年首季營收約季減僅1.8%、季增0.5%，換算平均值約季減幅度僅0.7%，接近持平前一季高檔水準。

台積電也預計，今年首季毛利率估約50.5-52.5%，季減約1.5至3.5個百分點，首季營益率39.5-41.5%，季減約2個百分點，稅率約10-11%。

台積電副總暨財務長黃仁昭在法說會上也坦言，新台幣兌美元升值確實造成影響，比如去年新台幣兌美元從29.4元顯著影響升值有5%的影響，台積電估計新台幣每1%升值影響毛利率4個百分點。

台積電 新台幣

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