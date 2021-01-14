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數十年來首見！雙北多區自來水變「黃綠色」 北水處揭原因

客戶太信賴 台積電估資本支出衝破250億美元

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

台積電今（14）日召開線上法說會釋出展望預測，由於客戶太信賴與技術領先所需，台積電副總經理暨財務長黃仁昭今日提到，台積電今年的資本支出將大幅提高，估計今年將達約250-280億美元。相關數字大幅高於市場預期，也反映台積電來自先進製程應用需求的領先與需求強勁。

若台積電今年資本支出確實大幅拉高，將再次改寫新歷史紀錄。黃仁昭解釋，台積電的資本支出方面，台積電計畫因應技術領先、客戶信賴的提前準備，這些資本支出投資都有其必要。

台積電總裁魏哲家也說明，台積電去年在5G與HPC帶動高成長，台積電2021年的營運持續強勁，既有智慧機、5G與HPC需求外，更有車用需求的復甦。台積電也緊密跟隨車用客戶需求，2021年台積電預測不包含記憶體半導體成長8%，晶圓代工成長10%，台積電更將大幅成長超越產業平均15%以上，台積電看到來自所有平台需求都在強勁的成長。

台積電 5G 晶圓代工

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