台積電去年EPS 19.98元 創歷史新高
台積電（2330）今(14)日召開法說會，公布去年自結財報，累計全年稅後純益5,178.85億元，每股純益19.98元，創下歷史新高。
台積電去年第4季合併營收3,615.3億元，稅後純益1,427.7億元，每股盈餘5.51元；去年第4季毛利率54%，營業利益率43.5%，稅後純益率39.5%；合併營收表現符合財測目標，毛利率及營業利益率則是略優於財測預估。
根據台積電先前的財測，預估去年第4季財測營收目標，合併營收預計將介於124~127億美元間(約新台幣3,565~3,651億元)；以新台幣28.75元兌1美元匯率假設來計算，毛利率預計介於51.5~53.5%間，營業利益率介於40.5~42.5%間。
台積電今日以587元開出，下跌18元，盤中最高回到597元，最低587元，終場收在592元，下跌13元，跌幅2.14 %，跌破600元。
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