台積電公布 去年Q4 EPS 5.51元
晶圓代工龍頭台積電（2330）於今（14）日下午舉行法說會，該公司公布去年第4季獲利為1,427.7億元，年增23％，去年第4季每股純益為5.51元。
台積電去年12月合併營收為1173.64億元，雖然呈現小幅月減，但仍年增逾一成，去年第4季合併營收為3,615.33億元，達單季新高，季增1.4％，年增13.9％，累計去年業績為1.33兆元，年增25.2％，同創歷史新高。
若以美元計算，台積電去年第4季業績較2019年同期增加22%，較前一季增加4.4%。
台積電去年第4季毛利率為54%，營業利益率為43.5%，稅後純益率則為39.5%。
台積電週三ADR收盤跌逾3％，市場認為，應是多少受到英特爾執行長將換人的消息影響，因為可能牽動所釋出的代工訂單變化。台積電14日收盤下跌13元，以592元作收。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言