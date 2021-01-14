台積電公布 去年Q4 EPS 5.51元

晶圓代工龍頭台積電（2330）於今（14）日下午舉行法說會，該公司公布去年第4季獲利為1,427.7億元，年增23％，去年第4季每股純益為5.51元。

台積電去年12月合併營收為1173.64億元，雖然呈現小幅月減，但仍年增逾一成，去年第4季合併營收為3,615.33億元，達單季新高，季增1.4％，年增13.9％，累計去年業績為1.33兆元，年增25.2％，同創歷史新高。

若以美元計算，台積電去年第4季業績較2019年同期增加22%，較前一季增加4.4%。

台積電去年第4季毛利率為54%，營業利益率為43.5%，稅後純益率則為39.5%。

台積電週三ADR收盤跌逾3％，市場認為，應是多少受到英特爾執行長將換人的消息影響，因為可能牽動所釋出的代工訂單變化。台積電14日收盤下跌13元，以592元作收。