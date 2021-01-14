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台積電公布去年自結財報 第4季EPS 5.51元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電（2330）今(14)日召開法說會，公布去年自結財報，去年第4季合併營收約3,615.3億元，稅後純益1,427.7億元，每股盈餘5.51元（折合美國存託憑證每單位為0.97美元）。

與2019年同期相較，2020年第4季營收增加14%，稅後純益及每股盈餘則均增加23%。與前一季相較，2020年第4季營收增加1.4%，稅後純益則增加4.0%。

若以美金計算，2020年第4季營收為126.8億美元，較2019年同期增加22%，較前一季增加4.4%。

2020年第4季毛利率54%，營業利益率為43.5%，稅後純益率則為39.5%。

5奈米製程出貨佔台積電公司2020年第4季晶圓銷售金額的20%；7奈米及16奈米製程出貨分別佔全季晶圓銷售金額的29%和13%。先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的62%。

營收 奈米 台積電

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