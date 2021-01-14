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微軟新創加速器捷報頻傳 台灣新創再獲國發會力挺

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

去年微軟新創加速器發布將集結產、官、學、研各方資源，齊力打造台灣新創國家隊之目標，微軟新創加速器持續協助台灣新創團隊成長，更獲國家發展基金管理委員會強力支持，今再傳兩大捷報。

微軟指出，第一，愛酷智能科技以科技行銷解決方案受國際肯定，獲得新安東京海上產險、交大天使投資俱樂部領投的Pre-A輪募資7,000萬元，及日本上市企業ADWAYS集團領投、國家發展基金挹注的A輪投資，共累積獲1億3,500萬元台幣資金。

第二，洞見未來自行研發的「AI多人聲分離引擎」技術獲得國際大廠高通認可，搭載其人聲增幅技術之Otoadd聆聽耳機將於2020年第一季上市，將改善現有聽力輔具的使用體驗，提升聽力需求者生活方便度。透過全球規模的夥伴生態系之力，微軟新創加速器持續賦能新創團隊，與新創夥伴共同茁壯，搶奪國際市場。

國發會力挺台灣新創不遺餘力，許多新創團隊具有創新的技術，但缺乏資金完整商業模式，國發會義不容辭領頭擔任資金挹注者，3年來國發基金已投資百家新創，現將再加碼30億挹注台灣新創團隊。行政院國家發展基金管理會主任委員龔明鑫表示，因應總統蔡英文的「100億投資青年創業計劃」，國發會基金額度能達100億，同時亦仰賴業界加速器、投資人與新創企業的共同努力。感謝微軟新創加速器積極響應，與國發會一同成為台灣新創團隊的強力後盾，持續建立台灣新興產業生態體系正向氛圍，打造具潛力的新創國家隊並邁向國際。

2019年微軟新創加速器計畫成立至今，孵育32家橫跨人工智慧、大數據、IoT物聯網、Fintech等跨產業領域的台灣新創團隊，獲得創投企業共新台幣3億8千萬元資金挹注，創造超過新台幣5億3千萬元以上的商機規模。

另延續結合產、官、學、研各方資源，打造之台灣新創國家隊，透過愛酷智能科技、洞見未來的成果，更證明新創國家隊之成果。台灣微軟總經理孫基康表示，微軟新創加速器計畫以強大的雲端、AI、大數據等技術，串聯全球企業及市場資源，扶持新創團隊盡情發揮潛能。感謝國發會對新創團隊的支持，也很高興台灣新創實力獲得台灣業界與國際企業肯定，匯集更多資源挹注。

微軟 天使投資 國發會

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