印度廠暴動後首露臉 緯創林憲銘籲企業盡快數位轉型

緯創資通（3231）旗下緯育今（14）日舉行TibaMe年會-Beyond數位力-推動未來人才躍升的關鍵DNA，緯創董事長林憲銘致詞表示，緯創現在22個廠區開始做數位轉型，「現在企業做數位轉型不像是十年前還可以考慮，現在已經不能等，不做會被拋在後面！」

林憲銘表示，今天可以辦這個活動、很安全，而且是全球少數可以舉辦活動，除了感謝政府外，政府有數位的能力也才能做到，讓我們可以安全的聚在一起。他也直言，緯創的數位轉型「我們是被啟發了，尤其是被簡立峰啟發」，六七年前，當時他因為已經把執行長一職交出去，比較有空可以參加研討會後才發現，高科技產業不能永遠只用一個方法執行，「不改變還可以活、真是奇蹟」。

也因此激發他開始做數位轉型的決心，他表示，緯創現在22個廠區開始做數位轉型，能夠轉成功的只有一定比例。他也點出數位轉型成功有兩大要素，第一就是要技術科技、第二個就是組織。現在企業做數位轉型已經不能等，不做會被拋在後面，但是要有足夠的人才才能做到完整。緯創數位轉型的進展，還沒到巨大的效果，但是過程幫我們度過很多可能產生的危機，有基本的能力可以因應，「而且很多事情是發生的相當快」。他表示，緯育這個平台可以創造更多的人才，幫助台灣產業轉型盡一點力，這也是辦這次課程的目的。他也表示，在今日活動中也看到希望，此議題大家都有迫切的需求。

緯創資通於2015年1月正式成立緯育股份有限公司；因應未來社會的數位學習潮流，打造雲端數位學習系統服務，積極開創集團新興科技教育服務領域。以雲端科技服務為本，優化人才培育為使命，積極發展數位教育創新商業模式，打造全球化的終身學習服務，提供值得信賴與卓越的雲平台及數位學習教育服務。