遠傳、亞太5G共頻案NCC還沒准：要求補齊偏鄉基地台

NCC於13日審議遠傳電信與亞太電信共頻共網案，NCC發言人翁柏宗於委員會後記者會表示，由於這是台灣第一個共頻共網案例，因此委員以審慎樂觀態度促成；不過，由於網路獨立控管、提升服務品質、提升涵蓋量、充分資訊揭露等四面向考量，在與兩家電信業者取得共識後，要求其補齊資料再行審議，目前尚未核准申請。

翁柏宗指出，遠傳由總經理井琪帶隊、亞太由總經理黃南仁帶隊赴NCC說明，會中井琪對用戶權益、資訊揭露、個資保護、市場公平競爭、頻譜資源使用、網路設置和資安維護，都有澄清，不過關於四面向，也就是網路獨立控管、提升服務品質、提升涵蓋量、充分資訊揭露，NCC委員提出關切，會中已與兩家業者取得共識，補齊資料後就會續行審議。

翁柏宗表示，會中最主要討論的議題，是由於5G共頻共網必須建立在各自網路可以獨立控管，但考慮到兩家業者本身資源上的差異，可能遠傳5G用戶申訴處理會比亞太用戶處理快，這部分不能有差別待遇；又或是遠傳和亞太5G門號在遠傳5G基地台下面下載速度可能不同，這是因為目前所有5G傳輸還是要透過4G基地台，但各公司4G頻譜和涵蓋率不一樣，因此在這個架構下，會出現「差別待遇」。

翁柏宗說，遠傳和亞太也很清楚這些問題，NCC要求保證5G不會有差別待遇、請各電信公司揭露4G、5G涵蓋率，而黃南仁會中也允諾，要補齊偏鄉4G的700MHz基地台，井琪也表示遠傳會再提供一些別的頻段去增加基地台。

翁柏宗強調，這是台灣共頻共網第一個案例，NCC以審慎樂觀態度來促成。不過遠傳還希望可以延伸到4G頻譜上，他表示，各家電信公司對此意見分歧，有些認為要儘早准許4G共頻，有些業者則認為再觀察一陣子，還需要再凝聚業者共識。

遠傳、亞太去年9月宣布簽訂20年5G共頻共網長約，亞太將分享九分之二的3.5GHz網路容量權及分擔建設成本，包括頻譜費用約94.73億元。

本案須經NCC核准，依法核准後，合作分為兩階段：遠傳先增資亞太50億元，預計在今年5月31日前作成，屆時遠傳將持股11.58%，成為亞太第二大股東，遠傳將以權益法認列。第二階段，雙方同意在2022年6月30日之前，遠傳將發行新股與鴻海交換其持有的亞太股權，交易完成後，遠傳與鴻海將個別持有亞太股份23.8%，並列第一大股東。