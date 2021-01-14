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鴻海車用新夥伴／吉利銷量 稱冠陸本土品牌

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

鴻海集團旗下富士康宣布與吉利控股合資進軍汽車產業，吉利控股集團在1986年創立於杭州，生產冰箱零件起家，後來生產電冰箱及摩托車，1997年跨足汽車產業，去年汽車銷售已達210萬輛，連續四年居大陸本土汽車品牌銷售冠軍。

吉利控股最有名的就是投資18億美元併購瑞典富豪汽車（Volvo），董事長李書福在新年致辭表示，2021年在吉利汽車成功於A股科創板上市後，將重啟吉利與富豪汽車的合併案。市場預料，吉利汽車最遲將在第2季在A股掛牌。

2020年吉利控股集團全球銷量超過210萬輛，旗下吉利汽車連續四年蟬聯大陸品牌乘用車銷量冠軍。吉利控股已研發出BMA、CMA、SPA及SEA四大全球領先的基礎模塊架構。吉利控股在智慧製造、新能源科技、智能駕駛、共享出行、車載晶片、低軌衛星等領域均有布局。

吉利控股集團近年從傳統車企積極轉型生產電動車，繼賓士、百度後，昨（13）日宣布與富士康合資成立公司。

聯合早報報導，大陸網路巨頭百度於今年1月11日與吉利宣布共同組建智能電動汽車公司。雙方的合作，將基於吉利最新研發的SEA浩瀚智能進化體驗架構展開。

去年1月，吉利控股與賓士宣布成立smart品牌的全球合資新公司智馬達汽車有限公司，預計2022年開始推出新車。

富士康 冰箱

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