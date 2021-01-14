鴻海集團 拚整車製造最後一哩路

鴻海先後與飛雅特克萊斯勒、裕隆、拜騰、吉利控股等傳統汽車廠，以及新能源車的車廠合作，就是要完成整車製造的最後一哩路，外界預期，鴻海集團短期目標是先成為亞洲的麥格納（Magna），長期目標鎖定未來的Apple Car。

位於加拿大的麥格納是全球前三大汽車零組件供應商，也是全球第一大汽車代工廠，代工的汽車包括賓士的G Class，BMW的5系列、BMW Z4、Jaguar的E-Pace及I-Pace等豪華車。

鴻海是全球最大EMS廠，擁有完整的ICT製造與全球供應鏈管理經驗與能力，唯一欠缺的就是整車造車經驗，與各大車廠合作，可以縮短學習曲線，並分散風險，還可以擴大汽車電子零組件的出貨，一舉數得。

市場人士分析，鴻海與吉利控股合作，可讓鴻海站穩全球第一大汽車市場-中國大陸，而且像吉利這類傳統車廠，必須發展新能源車以轉型升級，鴻海提供代工、顧問、設計與品管等服務，雙方優勢互補。鴻海與拜騰合作，則是吸取新創公司在設計新能源車方面的經驗。

與大陸本地車廠合作，主要鎖定大陸內需市場，至於MIH電動車開放平台，則是對所有人開放，目標就是要進軍海外汽車市場。

對鴻海來說，整車造車是鴻海跨入電動車、自駕車領域的最後一哩路，卻是未來接單Apple Car的第一哩路，身為蘋果最大組裝廠的鴻海，長期目標，焉有不想吃Apple Car的道理？後續如何發展，外界高度關注。