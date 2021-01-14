鴻海攻電動車 結盟大陸吉利
鴻海集團布局電動車再下一城，旗下富士康科技集團昨（13）日宣布與中國大陸浙江吉利控股集團簽署戰略合作協議，成立合資公司，雙方各持股50%，為全球汽車，以及出行產業（汽車相關移動產業），提供代工生產與訂製顧問服務，這是鴻海集團近日合作的第四家車廠，外界解讀，鴻海集團造車的終極目標，是為搶攻Apple Car訂單做好準備。
鴻海昨天下午重訊宣布以上合作案，鴻海強調，未來雙方合作將涵蓋汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車等全產業鏈。不過鴻海並未宣布投資金額。
鴻海日前已陸續與飛雅特克萊斯勒、裕隆、拜騰簽約合作。另一方面，旗下機殼廠鴻準也率先開發出鋁合金壓鑄技術，成功打進BMW供應鏈。
鴻海集團董事長劉揚偉表示，吉利與富士康結盟是汽車界牽手ICT行業的一次重量級合作。借助集團全球領先的前端科技研發、智慧製造及硬軟體生態垂直整合能力，雙方可實現優勢互補，能夠更好地為客戶服務，滿足不同客戶的需求，提供科技最領先、速度最快、最有成本優勢的全價值鏈造車服務平台，體現全產業鏈的競爭優勢。
他相信，該合作不僅契合集團3+3戰略轉型方向，也將對汽車行業發展帶來巨大改變，他對吉利與富士康的合作前景充滿期待。
吉利控股集團CEO李東輝表示，富士康與吉利的合作對雙方意義非凡。當前全球汽車產業格局正在經歷深刻變革，必須主動擁抱變革，尋求廣泛聯合，資源協同，為用戶創造最大化價值。
李東輝說，富士康在ICT領域的專業能力、豐富經驗和全球化布局，對汽車行業的轉型升級具有重要示範意義。吉利控股將發揮在汽車領域的專業能力，包括造型設計、工程研發、智慧製造、供應鏈管理等優勢，與富士康強強聯合，融合發展，為製造業的轉型升級和高質量發展探索全新路徑。
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