華碩新筆電 CES上秀

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導
華碩由共同執行長胡書賓（中）主持「Be Ahead」線上新品發表會，推出最新系列筆電、螢幕及全方位娛樂解決方案。 華碩／提供
華碩由共同執行長胡書賓（中）主持「Be Ahead」線上新品發表會，推出最新系列筆電、螢幕及全方位娛樂解決方案。 華碩／提供

華碩（2357）繼發表全新電競產品線後，今（14）日凌晨宣布推出最新系列筆電、螢幕及全方位娛樂解決方案，涵蓋遠端教學、遠距工作，以及居家娛樂三大需求，衝刺疫情帶來的宅經濟商機。

華碩配合本屆美國消費性電子展（CES），今日凌晨由共同執行長胡書賓主持「Be Ahead」線上新品發表會，更新消費性筆電ZenBook Duo、VivoBook、ExpertBook等系列。同時延續2020年需求，推出兩款Chromebook新品和專為教育市場量身訂製的ASUS BR1100，以及ASUS TUF Dash F15電競筆電

華碩本次筆電新品最大亮點為搭載英特爾最新第11代英特爾Core處理器，除了全系列筆電，發表會中同步展現華碩最新娛樂解決方案，包括ASUS ProArt PA148CTV可攜式螢幕及ASUS ZenBeam Latte L1投影機。

華碩今年CES新品主軸除了配合輝達、超微及英特爾新顯示卡、CPU的筆電產品線外，另一個重點，則是延續去年新冠疫情後衍伸的生活型態產品，涵蓋遠端教學、遠距工作，以及居家娛樂三大需求。

如新推出的ASUS Chromebook Flip CX5筆記型電腦，主打Chromebook應用擴大至雲端娛樂，該機採用第11代英特爾Core處理器、英特爾ris Xe整合式顯示晶片，再加上WiFi 6連線，與傳統業界認為Chromebook是低階配置、僅用於教育市場應用大異其趣。

針對教育市場，華碩也重點推出11吋的ASUS BR1100，主打搭載超堅固機殼，配備易於管理的設計，非常適用於遠距學習。

在疫情不見降溫的當下，華碩持續受惠筆電商機，去年營收4,128億元，年增17.5%，為三年來新高。展望今年，在筆電需求續強的局面下，訂單能見度已看到今年第2季。

華碩表示，執行品牌金三角策略，持續強化品牌地位及用戶推薦度，推動2020年第4季營收及出貨量優於原定目標。

華碩已經設定2021年的積極成長目標，並預先規劃零組件備貨、產品開發及銷售策略，將能有序落實成長目標。

圖／經濟日報提供
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電競筆電 華碩 英特爾

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