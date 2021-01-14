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兩派鬥爭 牽絆光磊營運

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導

Apple Watch供應鏈光磊驚爆內稽內控疏失，不僅引起證交所關切，也傳出公司派與市場派的鬥爭，並未因去年董事改選落幕而結束，雙方對立的態勢反而持續加劇，而兩派人馬持續對峙，牽絆公司營運，對股東也造成傷害。

市場傳出，光磊這次被證交所「盯上」，很可能是因為客戶反彈的報復行為或市場派檢舉。對此，被外界視為市場派的光磊董事英伍企業股份有限公司昨（13）日發出聲明回擊，自英伍當選董事後，屢屢遭光磊以競業條款為由，無法參加董事會，根本無法得知證交所關切，檢舉之說為無稽之談。

英伍指出，光磊以競業禁止名義，禁止英伍參與董事會，儘管英伍多次提出異議聲明，卻不見公司有任何回覆，光磊蓄意排阻合法董事出席董事會，不讓當選董事參與所有決策，用心可議，並盼主管機關一併明察。

據悉，光磊公司派、市場派鬥爭，源自於光磊去年通過辦理私募案，引發大股東大三得強烈不滿，認為光磊辦理私募案侵害股東權益，並質疑私募案的合理性與必要性，雙方戰火因此全面爆發。

然而，光磊公司派最終在大股東日亞化撐腰下，去年成功取得絕大多數董事席次，保住經營權，而以大三得為首的市場派則僅取得一席董事，並由英伍擔任，而原本應已落幕的兩派鬥爭，如今隨著光磊內控疏失後，再度浮上檯面，無論最終結果如何，恐已讓光磊營運蒙塵。

股東 私募案 證交所

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