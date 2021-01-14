光磊財報恐重編 牽動蘋單

老牌LED廠、蘋果Apple Watch關鍵元件供應商光磊昨（13）日驚傳因內稽內控疏失，遭證交所成立專案審查，恐面臨更正／重編財報。

光磊恐成為繼觸控面板廠勝華之後，台股第二家面臨更正／重編財報蘋果供應鏈廠商。光磊昨日股價下跌0.05元，收24.7元。

蘋果向來對供應鏈要求甚嚴，協力廠財報向來透明、正確，光磊此次狀況恐影響其在蘋果鏈地位，牽動Apple Watch出貨，市場高度關注。據了解，此次光磊遭交易所盯上的內稽內控疏失，主要與帳務問題有關。

光磊恐成勝華第二？不同的是，勝華當時是因為會計師對財報出具否定意見而重編財報，最後仍黯然下市，光磊則是因為內稽內控疏失，遭證交所盯上。

光磊發言系統昨天證實，確實遭到證交所專案審查，審查原因主要是業務與財務聯繫時間問題，以致有收入認列的時間差異狀況（即收入認列於不同月份的差異狀況），但財報方面與年度結算數字並無差池，為此由該公司內稽單位比對並委請會計師、律師提供專業意見後，已回覆證交所，尚未接獲主管機關的處分。

光磊去年歷經公司派與市場派爭奪主導權後，目前董事會由日商日亞化學全面主導，由日亞化台灣區總經理戴圳家出任光磊副董事長，光磊目前已成為準日本公司。

由於戴圳家上任後，推動光磊有史以來最大幅度的組織調整，並開始檢討內部業務的各項流程，進而發現光磊長久以來被客戶綑綁牽制的HUB倉業務模式（Consignment Hub）及銷貨返還（Rebate）的業務習慣，要求所有業務人員重新檢視交易合約，祭出不取消HUB倉業務模式就斷貨的強勢手段，引起客戶反彈。

法人認為，無論光磊遭證交所審查的真實原因為何，均有可能被證交所提出更正或重編季報，對公司治理都是一大打擊，加上光磊甫成功切入Apple Watch供應鏈，若無法遵循蘋果的供應鏈守則，也有可能會影響後續訂單狀況。

光磊因大咬Apple Watch Series 6感測元件訂單，去年度營收衝上55.9億元，年增3.1%，該公司生產的感測元件是實現Apple Watch血氧量測的關鍵元件之一，在供應鏈扮演吃重角色。據悉，目前光磊感測元件占整體營收比重約50至60%。