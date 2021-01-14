合勤控 打入挪威電信鏈

合勤控（3704）旗下品牌公司合勤科技昨（13）日宣布，打入挪威最大電信業者挪威電信供應鏈，提供5G NR戶外型路由器，攜手打造全球速度最快、規模最大的5G FWA固網無線接入網路。

5G高速傳輸的技術特性，除成為行動網路重要應用以外，傳輸速度達到Gbps等級，也可與固網寬頻匹敵，成為接入家戶寬頻網路的最後一哩，而5G固網無線接入網路產品就是FWA（Fixed Wireless Access）。

根據愛立信預估，2026年全球FWA用戶將成長三倍以上，來到1.8億戶。資策會MIC則預估，2019年到2024年全球5G用戶端設備出貨規模，5G FWA從2020年的百萬台，2024年將達1,500萬台。FWA產品成長快速，被網通廠視為是2021年最重要的5G產品。

挪威電信2019年5月宣布推出無線寬頻服務，同年與愛立信合作建置5G無線電存取網路，規劃2024年達成在挪威境內全面提供5G網路服務的目標，此次與合勤合作，將持續升級5G用戶連網體驗。

合勤表示， 5G NR戶外型路由器NR 7101採用先進天線技術，協助挪威電信提供用戶高速無線連網服務。挪威電信表示，選擇合勤主因創新的技術、高效率的在地服務及合作模式。

挪威電信表示，FWA是該公司進行網路基礎設施現代化升級的重點項目之一。此次與合勤的雙邊合作，將能滿足用戶需求，合勤正協助挪威電信升級挪威國內用戶網路服務，以實現此次速度居全球之冠、規模最大的5G FWA部署計畫。