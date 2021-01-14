合勤控 打入挪威電信鏈

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導
合勤控執行長楊國榮（本報系資料庫）
合勤控執行長楊國榮（本報系資料庫）

合勤控（3704）旗下品牌公司合勤科技昨（13）日宣布，打入挪威最大電信業者挪威電信供應鏈，提供5G NR戶外型路由器，攜手打造全球速度最快、規模最大的5G FWA固網無線接入網路。

5G高速傳輸的技術特性，除成為行動網路重要應用以外，傳輸速度達到Gbps等級，也可與固網寬頻匹敵，成為接入家戶寬頻網路的最後一哩，而5G固網無線接入網路產品就是FWA（Fixed Wireless Access）。

根據愛立信預估，2026年全球FWA用戶將成長三倍以上，來到1.8億戶。資策會MIC則預估，2019年到2024年全球5G用戶端設備出貨規模，5G FWA從2020年的百萬台，2024年將達1,500萬台。FWA產品成長快速，被網通廠視為是2021年最重要的5G產品。

挪威電信2019年5月宣布推出無線寬頻服務，同年與愛立信合作建置5G無線電存取網路，規劃2024年達成在挪威境內全面提供5G網路服務的目標，此次與合勤合作，將持續升級5G用戶連網體驗。

合勤表示， 5G NR戶外型路由器NR 7101採用先進天線技術，協助挪威電信提供用戶高速無線連網服務。挪威電信表示，選擇合勤主因創新的技術、高效率的在地服務及合作模式。

挪威電信表示，FWA是該公司進行網路基礎設施現代化升級的重點項目之一。此次與合勤的雙邊合作，將能滿足用戶需求，合勤正協助挪威電信升級挪威國內用戶網路服務，以實現此次速度居全球之冠、規模最大的5G FWA部署計畫。

合勤科技總經理林錦蘭表示，合勤將在挪威電信全國性的5G網路布建計畫中扮演至關重要的角色，去年12月後，所有挪威電信新的FWA用戶都將部署合勤的5G NR戶外型路由器。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

5G 挪威

延伸閱讀

ASICS獻上旭日紅系列新鞋、Nike為專業運動者升級跑鞋

挪威電信與合勤科技合作進行5G部署計畫

聯盟升級防疫措施不停賽 希爾：毫無意義

升級處理器、電池更大！微軟針對企業需求推出Surface Pro 7+強化版本

相關新聞

鴻海攻電動車 結盟大陸吉利

鴻海集團布局電動車再下一城，旗下富士康科技集團昨（13）日宣布與中國大陸浙江吉利控股集團簽署戰略合作協議，成立合資公司，...

華碩新筆電 CES上秀

華碩（2357）繼發表全新電競產品線後，今（14）日凌晨宣布推出最新系列筆電、螢幕及全方位娛樂解決方案，涵蓋遠端教學、遠...

光磊財報恐重編 牽動蘋單

老牌LED廠、蘋果Apple Watch關鍵元件供應商光磊昨（13）日驚傳因內稽內控疏失，遭證交所成立專案審查，恐面臨更...

廣明董座 何世池出任

廣達集團旗下廣明（6188）董事會通過執行副總張嘉峰接任總經理，新任董事長則由廣明顧問、前總經理何世池擔任。隨著高層人士...

遠傳、亞太共頻共網 闖關NCC

遠傳電信（4904）與亞太電信攜手，將在3.5GHz頻段上進行共頻共網計畫，國家通訊傳播委員會（NCC）昨（13）日仍未...

台灣大手機爆資安問題 NCC限期召回

台灣大（3045）自有品牌手機「Amazing A32」爆發資安問題，國家通訊傳播委員會（NCC）提出更高要求。NCC要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。