思科揪伴 建亞洲軟體中心

網通大廠思科近年積極深耕台灣，陸續攜手台廠打造思科智慧創新應用示範中心，首座5G網路開放架構平台，現在更看準台灣軟體實力，要前進林口，打造思科在亞太區第一個軟體應用開發中心，攜手台廠搶進全球市場。

思科已攜手台達電（2308）、神通、凌群電腦、華電聯、駿永、聯浚、Synergies訊能集思、億鴻等八家台灣廠商，與桃園市政府、桃園航空城，接軌國家級的「亞洲矽谷計畫」，在桃園青埔設立思科智慧創新應用示範中心。

2020年是5G元年，思科再次攜手經濟部工業局、智邦、明泰、智易、亞旭、中磊、正文、伸波、臺灣可億隆、優達、華電聯網等網通廠及系統整合業者，在桃園智慧創新應用示範中心打造全台首座5G網路開放架構驗測平台，攜手台廠搶進5G垂直場域用專網市場。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，看準台灣新創及軟體實力，在林口打造思科亞太區第一個軟體應用開發中心，農曆年後啟用，將開放思科平台，邀請台灣軟體及新創合作夥伴加入，與台灣廠商合作將從硬體拓展到軟體，一起前進國際市場。

近年思科在台灣市場營運表現亮眼，連續兩年有二位數成長，更積極落地台灣攜手台廠，並抓住轉型契機。陳志惟表示，思科台灣業務團隊也從60多人拓展到100人，現在思科不僅是網路設備業者，更拓展至資安、協作、服務、5G等業務。

陳志惟分析，過去行動通訊設備都是一條龍式服務，進入5G時代，除了電信業的公眾網路，還有企業、政府等專用網路商機，看準未來專網在公部門的交通、智慧醫療以及智慧高端製造等領域將會陸續發酵，2021年思科將與台灣廠商合作，陸續在政府、製造、零售等場域部屬智慧網路與應用，打出成功案例之後，未來也可望整套輸出海外市場。

展望未來，陳志惟認為，當遠距辦公成為新常態時，員工必須繼續自我管理以及培養獨立運作能力，妥善運用數位工具提升工作效率。

同時，台灣企業主也需藉由科技來提升企業的韌性，應對日後可能再度爆發的各種危機，維持公司營運穩定，同時也帶給員工更彈性的未來工作場域。