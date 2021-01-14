宏達電新機出擊 衝營收

宏達電（2498）昨（13）日發表Desire系列首款5G產品HTC Desire 21 pro 5G，為台灣市面上首支採用高通新款S690行動平台的第五代行動通訊（5G）手機，搶攻新年商機，可望助攻宏達電首季營收。

宏達電表示，HTC Desire 21 pro 5G提供覆蓋面積更廣的5G EN-DC頻段組合，同時支援SA & NSA雙模組網，影像上搭載高通第五代AI引擎，提供AI美顏五鏡頭，並擁有市場同級少有6.7吋大螢幕，以及5,000mAh大電力，同時也是首次將指紋辨識做在機身側邊電源鍵。

宏達電去年12月營收6.15億元，月增10.8%、年增1.02%，去年全年營收58.06億元，跌破百億元，年減42%，連續八年衰退。宏達電去年推出首款5G機種HTC U20 5G，以及4G機種HTC Desire 20+，HTC Desire 21 pro5G為Desire系列首款5G產品，有助宏達電拓展5G手機市占率。宏達電昨天股價上漲0.35元，收29.75元。