宏碁NB升級 競爭力增

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）昨（13）日發布新品，宣布旗下數款電競筆電進行升級和更新，主要配合三大晶片廠超微、英特爾及輝達新品上市，推出相應的筆電產品。

宏碁表示，此次新品分別針對超微、英特爾處理器及輝達新顯卡推出支援的筆電，涵蓋電競及消費性筆電，為上半年營運暖身。

宏碁更新機種包括Predator Triton 300 SE、Predator Helios 300和Acer Nitro 5，全面升級Predator Triton 300 SE和Nitro 5筆電將搭載全新第11代英特爾Core H35系列處理器。

其中，Predator Triton 300 SE和Predator Helios 300將配搭載輝達GeForce RTX 30系列筆記型電腦GPU，並加上螢幕刷新率及散熱技術等一系列功能再升級。

在超微產品線方面，宏碁推出全新Nitro 5電競筆電，以及Aspire 5與Aspire 7 系列筆電，全面搭載超微Ryzen 5000系列行動處理器，其最高可支援八核心處理器，且採用新一代RAM。

宏碁去年策略重點除針對教育市場的Chromebook之外，電競筆電亦取得不俗成績，去年第4季電競產品單季營收年增43.9%、全年營收年增30.5%。至於Chromebook 第4季營收年增253.5%、全年營收年增95.4%。

根據研調機構IDC數據，宏碁去年PC出貨量達2,099萬台，年增22.9%，是去年前五大PC品牌中成長率第二名廠商，僅次於蘋果的近三成成長率。

宏碁2020年在居家工作、遠距教學需求帶動下，全年營收來到2,770.85億元，年增18.3%，為2015年以來新高。

電競筆電 宏碁 營收

延伸閱讀

鎖定印度市場！宏碁Predator為女性玩家打造專屬賽事

Intel也將旗下10nm製程技術用於新款Pentium Silver、Celeron處理器

升級處理器、電池更大！微軟針對企業需求推出Surface Pro 7+強化版本

電腦品牌廠電競新品齊發 搶攻玩家升級潮

相關新聞

鴻海攻電動車 結盟大陸吉利

鴻海集團布局電動車再下一城，旗下富士康科技集團昨（13）日宣布與中國大陸浙江吉利控股集團簽署戰略合作協議，成立合資公司，...

華碩新筆電 CES上秀

華碩（2357）繼發表全新電競產品線後，今（14）日凌晨宣布推出最新系列筆電、螢幕及全方位娛樂解決方案，涵蓋遠端教學、遠...

光磊財報恐重編 牽動蘋單

老牌LED廠、蘋果Apple Watch關鍵元件供應商光磊昨（13）日驚傳因內稽內控疏失，遭證交所成立專案審查，恐面臨更...

廣明董座 何世池出任

廣達集團旗下廣明（6188）董事會通過執行副總張嘉峰接任總經理，新任董事長則由廣明顧問、前總經理何世池擔任。隨著高層人士...

遠傳、亞太共頻共網 闖關NCC

遠傳電信（4904）與亞太電信攜手，將在3.5GHz頻段上進行共頻共網計畫，國家通訊傳播委員會（NCC）昨（13）日仍未...

台灣大手機爆資安問題 NCC限期召回

台灣大（3045）自有品牌手機「Amazing A32」爆發資安問題，國家通訊傳播委員會（NCC）提出更高要求。NCC要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。