宏碁NB升級 競爭力增

宏碁（2353）昨（13）日發布新品，宣布旗下數款電競筆電進行升級和更新，主要配合三大晶片廠超微、英特爾及輝達新品上市，推出相應的筆電產品。

宏碁表示，此次新品分別針對超微、英特爾處理器及輝達新顯卡推出支援的筆電，涵蓋電競及消費性筆電，為上半年營運暖身。

宏碁更新機種包括Predator Triton 300 SE、Predator Helios 300和Acer Nitro 5，全面升級Predator Triton 300 SE和Nitro 5筆電將搭載全新第11代英特爾Core H35系列處理器。

其中，Predator Triton 300 SE和Predator Helios 300將配搭載輝達GeForce RTX 30系列筆記型電腦GPU，並加上螢幕刷新率及散熱技術等一系列功能再升級。

在超微產品線方面，宏碁推出全新Nitro 5電競筆電，以及Aspire 5與Aspire 7 系列筆電，全面搭載超微Ryzen 5000系列行動處理器，其最高可支援八核心處理器，且採用新一代RAM。

宏碁去年策略重點除針對教育市場的Chromebook之外，電競筆電亦取得不俗成績，去年第4季電競產品單季營收年增43.9%、全年營收年增30.5%。至於Chromebook 第4季營收年增253.5%、全年營收年增95.4%。

根據研調機構IDC數據，宏碁去年PC出貨量達2,099萬台，年增22.9%，是去年前五大PC品牌中成長率第二名廠商，僅次於蘋果的近三成成長率。

宏碁2020年在居家工作、遠距教學需求帶動下，全年營收來到2,770.85億元，年增18.3%，為2015年以來新高。