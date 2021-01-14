台灣大手機爆資安問題 NCC限期召回

經濟日報 / 記者彭慧明／台北報導

台灣大（3045）自有品牌手機「Amazing A32」爆發資安問題，國家通訊傳播委員會（NCC）提出更高要求。NCC要求台灣大在兩個月內召回手機，消費者權益受損要予以適當補償，且若因手機資安問題導致用戶被檢調要求說明，也要提出對衍生的車馬費、薪資損失相應的賠償方式。

台灣大昨（13）日表示，將配合NCC指示，並積極協助回收手機。

台灣大上周表示，合作廠商力平國際通知其所生產製造的「Amazing A32」手機，需進行全面召回、進行安全性軟體升級。但NCC認為台灣大應更積極，訂出了兩個月期限。

NCC表示，廠商生產約9.4萬支手機，目前屬於台灣大網內門號、持續使用的用戶數約占8%（7,557人），還有1,000多支手機用戶在其他電信業平台。因這近萬支手機內含資安問題都是「現在進行式」，NCC希望「通知率」和「召回率」都要高於八成。若業者無法達成，也要「證明自己已經盡力」。

手機 台灣大 NCC

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