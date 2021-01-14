遠傳、亞太共頻共網 闖關NCC

遠傳電信（4904）與亞太電信攜手，將在3.5GHz頻段上進行共頻共網計畫，國家通訊傳播委員會（NCC）昨（13）日仍未通過營運計劃書變更申請。

NCC表示，目前5G服務部分還需要4G支援，屬於非獨立組網（NSA），兩家業者都提出規劃，將持續提升4G基地台的涵蓋率，以便讓共網後的5G服務有一定的水準。

去年新的電信管理法上路後，開放5G頻譜共頻共網，遠傳與亞太電去年9月宣布第一件「3.5GHz共頻共網」合作計畫，亞太電以94.73億元，分攤遠傳3.5GHz頻段標金九分之二成本，換取20年使用權；遠傳參與亞太電增資案認購50億元，取得11.58%股權，暫為第二大股東。按照規定，雙方都須申請變更營運計畫書，加入雙方合作後的新營運模式。

此案後續還規劃未來在700MHz頻段進行共頻共網或頻率交換，但現階段700MHz屬4G服務使用，不在新的電信管理法開放共頻共網範圍內，此案合作時程將視法規開放及相關主管機關核准的時程而定。