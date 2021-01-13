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Gowin最新邊緣運算解決方案 採華邦高速記憶體裝置

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

華邦電子（2344）今（13）日宣佈FPGA製造商Gowin將在其最新GoAI 2.0機器學習平台中採用華邦64Mb HyperRAM™高速記憶體裝置。

GoAI 2.0是專為機器學習應用所開發，擁有完整功能的全新軟硬體解決方案，可相容於Tensor Flow機器學習開發環境，適用於智慧門鎖、智慧喇叭、聲控裝置和智慧玩具等邊緣運算應用。

GoAI 2.0平台的硬體元件GW1NSR4為系統級封裝(SiP)，搭載可用於機器學習應用的FPGA和Arm Cortex M3微控制器，並獲得華邦的64Mb HyperRAM™ KGD支援。

華邦的HyperRAM™技術很適合Gowin主推的輕智能應用市場，在這些應用中，FPGA運算晶片必須盡可能微型化，同時需提供足夠的儲存和資料頻寬，以支援像是關鍵字偵測或影像辨識等運算密集的工作負載。

Gowin執行長Jason Zhu表示，Gowin使用GW1NSR4，將高效能和低功耗的邊緣運算引擎整合到單一微小系統化封裝。而華邦的64Mb HyperRAM™ KGD和記憶體技術很適合搭載在我們的裝置上GoAI 2.0平台，使得GW1NSR4達到最佳化的能耗比。

機器學習 記憶體 華邦電

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