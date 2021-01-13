挪威電信與合勤科技合作進行5G部署計畫

合勤科技今天正式宣布，北歐挪威電信 (Telenor) 採用合勤 5G NR 戶外型路由器 NR 7101以部署全球速度最快、規模最大的 5G 固定無線接入網路 (Fixed Wireless Access，FWA) 。

挪威電信為北歐斯堪地那維亞半島第一個 5G 移動網路營運商，正在對其現有網路基礎設施進行現代化升級，計劃在 2024 年前達成在挪威境內全面提供 5G 網路服務的目標。該公司於 2019 年 5 月首次宣布無線寬頻 (wireless broadband)服務，同年與愛立信 (Ericsson) 合作建置全國 5G 無線電存取網路 (Radio Access Network，RAN)。挪威電信此次選擇與合勤建立合作關係，也象徵著該公司持續努力以 5G 升級用戶連網體驗。

合勤的 5G NR 戶外型路由器 NR 7101 採用先進天線技術，協助挪威電信提供用戶高速無線連網服務。挪威電信表示，創新的技術、高效率的在地服務及合作模式，是其選擇與合勤合作的主要原因。

挪威電信固網和電視市場行銷長 Camilla Amundsen表示，FWA 支援愈來愈多個人或家庭在家工作與學習等需求；其他諸如視訊會議、互動式學習、企業雲端應用、影音串流與線上遊戲的需求與日遽增，帶動大量的寬頻上網需求。FWA 是 Telenor 進行網路基礎設施現代化升級的重點項目之一。此次與合勤的雙邊合作，將能滿足用戶這一需求。

Amundsen進一步指出，「合勤正協助挪威電信升級挪威國內用戶網路服務，以實現此次速度居全球之冠、規模最大的5G FWA部署計畫。」

透過合勤的NR7101戶外路由器，挪威電信將協助用戶順利升級至5G網路，同時仍保有原4G連網的能力。 NR7101的彈性布建模式讓營運商不管在5G或4G網路下，都能提供最佳的速度，並確保4G基礎設施資本投資，在日後部署5G網路時仍可沿用。

合勤科技總經理林錦蘭表示，挪威電信是 5G 的業界先驅，率先為用戶部署下世代、前瞻性的現代化網路。透過合勤頂尖的 5G NR FWA 技術協助，合勤將在挪威電信全國性的 5G網路布建計畫中扮演至關重要的角色。」針對 FWA 的優勢，林錦蘭也進一步指出：「同時具備交期短、速度快和可靠性高等特質，讓 FWA 成為許多客戶躍躍欲試的解決方案，而這並非僅限於現有的 DSL 客戶。」

目前挪威電信用戶可以在以下地區使用5G 網路，包含：Trondheim、Bergen、Kongsberg、Elverum、Bodø、Askvoll、Telenor Fornebu、Kvitfjell、Longyearbyen、Herøya、 Frøya、 以及奧斯陸的 Spikersuppa 等。挪威電信也正在 Ålesund、Kristiansand、Fredrikstad、Tromsø 和 Bodø 等地持續積極部署 5G ，計劃在 2024 年前達成在挪威全國境內提供 5G 網路服務的目標。在 2020 年 12 月之後，所有新的 FWA 用戶都將部署合勤的 5G NR 戶外型路由器，以確保目前尚未在5G覆蓋下的用戶日後能夠順利升級。