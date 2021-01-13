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宇瞻率先量產業界最高速DDR4-3200寬溫記憶體模組

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體品牌和模組廠宇瞻(8271)今日宣布，該公司率先業界量產正工規DDR4-3200全系列寬温記憶體模組，採用三星原廠工規寬温等級顆粒，支援英特爾新世代Tiger Lake、Elkhart Lake與超微Ryzen Embedded V2000處理器，聚焦常面臨高低溫嚴苛環境運作的AIoT、邊緣系統及高效能運算市場。

新的工規DDR4-3200記憶體模組，應用在戶外嵌入式與邊緣裝置、網通、電信及雲端設備時，將可確保長時間在高速運算及嚴苛。尤其是溫度環境中系統的可靠度、穩定性與產品壽命，這項產品可提供最佳的工規高速寬溫記憶體完整解決方案，加速實現AIoT與邊緣高效能運算應用進程。

宇瞻強調，因應5G通訊具備高速傳輸、低延遲與多連結特性帶動伺服器及邊緣系統高效能運算需求提升，包括英特爾、超微及輝達等晶片業者，積極布局新一代處理器及繪圖處理器，滿足高效能運算、AI人工智慧等加速平行運算等市場需求。

至於物聯網終端裝置，多被要求低功耗與小體積，讓設備可以在最有限的空間，進行24小時不停機的高速資料處理及運算，產生大量的熱對記憶體傳輸效能與穩定性將是一大挑戰。

宇瞻強調，領先業界量產三星正工規DDR4-3200業界最高規格全系列寬溫記憶體模組，為工控記憶體業界少數堅持採用原廠工規寬溫顆粒、嚴選全工規等級用料生產，確保產品應用於嚴苛溫度 -40。C 至 85。C環境中的可靠度、穩定性與使用壽命。

記憶體模組 處理器

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