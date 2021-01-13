廣明歷經員工染疫、惠普訴訟 終於有總經理

廣達旗下廣明（6188）歷經多事之秋的2020年，先是遇到惠普（HP）違反托拉斯法 、求償130億元天價一事，去年年底又遇到子公司一名女性員工確診新冠肺炎，幸好事情都順利解決，廣明新任總經理也歷經多個月「空窗」後，終於在今日確定，董事長由前總經理何世池擔任，總經理由執行副總張嘉峰擔任，繼續帶領廣明前進。

廣明去年發生震驚台灣科技業的惠普求償一事，最後與惠普「握手言和」，廣明光電發言人李志仁強調，根據雙方合約，不能針對訴訟內容、和解內容作揭露，和解金額也不能對外透露。廣明會計帳務計算採權責發生制，收益於確定應收、費用於確定應付時即行入帳。業界認為，依照會計保守原則應為一次性認列，也就是按照收入已經實現，費用已經發生，以本期負擔為標準，確認本期收入和費用，推估廣明與惠普和解金不超過9.5億元。

此外，去年12月底廣明重大訊息說明，公司之子公司一名女性員工確診，第一時間已配合衛生單位進行疫調及全公司消毒，同時依衛生單位之要求通知與其密切接觸之員工進行居家隔離，初步檢驗結果均為陰性。由於此員工染疫一事為事隔多日台灣再現本土染疫，當時此事也震驚全台。

廣明歷經多事之秋，終於在今日公告，公司董事長蔡文弘先生因公務繁忙及完成階段性任務，擬辭任董事長一職。

惟仍擔任董事之職務，繼續協助廣明未來的發展。董事會於今日通過推舉董事何世池先生擔任本公司董事長。並經董事會決議委任總經理由執行副總張嘉峰擔任。