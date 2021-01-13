鴻海攜手中國汽車品牌吉利 組建合資公司

鴻海科技集團（2317）宣布，旗下富士康科技集團與浙江吉利控股集團有限公司（以下簡稱「吉利控股」）共同簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車以及出行產業提供全新一站式服務，包括汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等。

合資公司將導入資通訊產業分工模式，超越現有汽車產業模式，向創新高效的製造供應鏈體系和商業模式加速轉型，為汽車的電動化、智能化、網聯化、共享化過程中，從設計到生產，提供一站式服務，創造價值，實現共贏。

鴻海科技集團創辦人郭台銘、吉利控股集團董事長李書福等出席並見證簽約儀式。鴻海科技集團董事長劉揚偉，吉利控股集團總裁，吉利汽車集團CEO、總裁安聰慧代表雙方簽約。

根據協議，合資公司雙方各持股50%。合資公司董事會由五名董事組成。其中，富士康委派三名董事，吉利控股委派兩名董事，董事長由富士康委派。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，吉利與富士康結盟是汽車界牽手ICT行業的一次重量級合作。借助集團全球領先的前端科技研發、智慧製造及硬軟體生態垂直整合能力，雙方可實現優勢互補，能夠更好地為客戶服務，滿足不同客戶的需求，提供科技最領先、速度最快、最有成本優勢的全價值鏈造車服務平台，體現全產業鏈的競爭優勢。我相信該合作不僅契合集團3+3戰略轉型方向，還將對汽車行業發展帶來巨大改變，我對吉利與富士康的合作前景充滿期待。

吉利控股集團CEO李東輝表示，富士康與吉利的合作對雙方意義非凡。當前全球汽車產業格局正在經歷深刻變革，我們必須主動擁抱變革，尋求廣泛聯合，資源協同，為用戶創造最大化價值。富士康在ICT領域的專業能力、豐富經驗和全球化佈局，對汽車行業的轉型升級具有重要示範意義。吉利控股將發揮在汽車領域的專業能力，包括造型設計、工程研發、智慧製造、供應鏈管理等優勢，與富士康強強聯合，融合發展，為製造業的轉型升級和高質量發展探索全新路徑。