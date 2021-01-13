鴻海與吉利控股組合資公司 打造全球電動車新代工模式

鴻海科技集團（2317）今（13）日宣布，旗下富士康科技集團與浙江吉利控股集團有限公司簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車以及出行產業提供全新一站式服務，包括汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等。

合資公司將導入資通訊產業分工模式，超越現有汽車產業模式，向創新高效的製造供應鏈體系和商業模式加速轉型，為汽車的電動化、智能化、網聯化、共享化過程中，從設計到生產，提供一站式服務，創造價值，實現共贏。

鴻海科技集團創辦人郭台銘、吉利控股集團董事長李書福等出席並見證簽約儀式。鴻海科技集團董事長劉揚偉，吉利控股集團總裁，吉利汽車集團CEO、總裁安聰慧代表雙方簽約。

根據協議，合資公司雙方各持股50%。合資公司董事會由五名董事組成。其中，富士康委派三名董事，吉利控股委派兩名董事，董事長由富士康委派。

劉揚偉表示：「吉利與富士康結盟是汽車界牽手ICT行業的一次重量級合作。借助集團全球領先的前端科技研發、智慧製造及硬軟體生態垂直整合能力，雙方可實現優勢互補，能夠更好地為客戶服務，滿足不同客戶的需求，提供科技最領先、速度最快、最有成本優勢的全價值鏈造車服務平台，體現全產業鏈的競爭優勢。我相信該合作不僅契合集團3+3戰略轉型方向，還將對汽車行業發展帶來巨大改變，我對吉利與富士康的合作前景充滿期待。」