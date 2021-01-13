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永豐餘子公司通過分割減資案 朝上市邁進

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

永豐餘（1907）今（13）日傍晚將召開重大說明會，代重要子公司「永豐餘工業用紙公司」公告，董事會決議通過分割減資案。宣告永豐餘工業用紙公司朝上市之路再邁進一大步。

已轉型控股公司的永豐餘，積極啟動小金雞上市計畫，早在去年6月的股東會，就通過旗下「永豐餘消費品實業」（簡稱永豐實）和「永豐餘工業用紙」等兩大旗艦子公司，啟動上市前釋股作業，朝向上市之路邁進。

其中永豐實去年10月底已經完成登錄興櫃，最快今年就有機會達成上市目標。永豐實主要業務為家用紙品和潔品，包括大家耳熟能詳的五月花、柔情、得意、橘子工坊等家用品牌，未來上市後，營收規模將超越康那香、花仙子、毛寶等，成為台灣最大的民生消費品上市公司。

至於永豐餘工業用紙，主體為永豐餘在台灣的工紙事業，因涉及組織重組等前置作業，進度稍慢。永豐餘工業用紙公司今天董事會決議通過分割減資案，為上市之路再邁進一大步。

永豐餘 減資 股東會

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