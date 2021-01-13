台積電飆天價605元 張忠謀今年來每天賺11億

台積電（2330）法說會前持續飆出新天價，今（13）日收在605元，市值達15兆6,878.92億元，股價及市值都創新高；以創辦人張忠謀退休時持股12.5萬張估算，如果都未賣出，今年開紅盤以來8個交易日，持股市值增加93.75億元，平均每天賺進11.71億元。

台積電今日收在605元，上漲14元，漲幅2.36%，在股價創高下，創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家等人的身價也隨著增加；張忠謀2018年6月股東會後退休交棒，當天股價是229元，如果退休後都未賣出，以今日收盤價計算，持股市值達756.25億元。

張忠謀退休以來，持股市值增加470億元，如果以今年開紅盤以來計算，持股市值則是增加93.75億元；根據公開資訊觀測站資訊，截至去年11月，董事長劉德音持股約1.29萬張；總裁魏哲家截至去年11月持股7,179張。

以今日收盤價計算，劉德音持股市值達78.04億元，較接任時持股市值增加48.5億元，若是今年來則是增加9.67億元，今年來平均每天賺進逾1.2億元。

魏哲家持股市值達43.43億元，較接任時持股市值增加26.99億元，今年來持股市值則是增加5.38億元，今年來平均每天賺進逾6,730萬元。