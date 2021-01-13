台積電股價狂衝近600，對台灣是好事嗎？老總對巨頭企業暴漲後的反思

摘要 1.最近台積電股價衝到近600元，市值15兆元，也把台股加權指數拱上15,000，短期尚未有停歇跡象。台積電現在占台股市值3成，為用電、用地、用人超級大戶，還會繼續提升，未來占台股一半市值，不是沒有可能。 2.台積電超越了台灣，正在吞噬台灣，但事實是台積電不等於台灣。新經濟財富不斷被創造，但世界為什麼沒有變得更美好？因為大部分人感受不到，財富分配嚴重不均。

2021年從一開始就不平靜，全球有很多失序現象，但最誇張的在美國。當全世界最強大的國家、最有權力的人，做出瘋狂舉動，其結果就是暴民衝進美國國會，造成嚴重死傷，震驚全球。

所幸美國仍有理性與良心，民主沒有逾越法治。副總統彭斯協助完成選舉人票驗證程序，確認拜登當選；川普閣員紛紛辭職，以示抗議；推特、臉書也取消、凍結川普帳號，防止煽動擴大；至於川普本人，即將面臨彈劾的可能。

但另外一位領導人卻很風光，那就是特斯拉的馬斯克。上週特斯拉股價漲破800美元大關，馬斯克資產增至1,950億美元，躍居全球首富寶座。2020年初，馬斯克財富只排名全球前50名，但特斯拉去年飆漲743%，是不折不扣的失控列車！

在太平洋彼岸，還有一部可和特斯拉媲美的失控列車，那就是台積電。最近台積電股價衝到近600元，市值15兆元，也把台股加權指數拱上15,000，短期尚未有停歇跡象。

但這對台灣是一件好事嗎？我們應把TSMC的C，從企業（Corporation）變成國家（Country）。台積電現在占台股市值3成，為用電、用地、用人超級大戶，還會繼續提升，未來占台股一半市值，不是沒有可能。

可以說，台積電變成了超級怪獸，台灣人對台積電的感受，從喜悅變成狂熱，從景仰變成畏懼，現在已束手無策，不知道該如何面對這個現象。

全世界對Big Tech正開始有反省的聲浪，並積極採取行動。美國司法部剛對谷歌、臉書提起訴訟，指控其從事不公平競爭。大陸中央在螞蟻上市前夕，緊急喊停，並於上月公布反壟斷新法規，約束大型互聯網平台勢力無限制擴張。

台積電超越了台灣，正在吞噬台灣，但事實是台積電不等於台灣。全球很多大型企業市值，都超越國家經濟體，以蘋果為例，現在排名前10名，超越義大利、加拿大等國。

2005年，有一本經典作「當企業購併國家」（The Silent Takeover），副標題「從全球資本主義，反思民主、分配與公平正義」，作者是諾瑞娜‧赫茲（Noreena Hertz），在當年引起非常大的轟動。2000年以前，全球百大經濟體當中，51個是企業，只有49個是國家；到了2013年，變成60個國家、40間企業，今天在全球百大經濟體當中，企業占七成以上。

新經濟財富不斷被創造，但世界為什麼沒有變得更美好？因為大部分人感受不到，財富分配嚴重不均。以台灣為例，科技業和大企業吃香喝辣，但傳產、中小企業和服務業卻生存艱難。

有些產業被帶動起來，最明顯的是房地產，隨著台積電從北到南蓋新廠，土地價格被不斷哄抬，這也是央行近期出手打房的原因。當然投資有外溢效果，你可以想像未來一個台南善化賣小吃的，因為台積電養活了一家人，類似故事會很多。

台積電現有49,000名員工，占台灣總人口0.15%，就算台灣有1%人跟著台積電發財，也無法解決另外99%的問題，但沒有人關心，只是繼續跟著護國神山起鬨，股價600元，台股2萬點，衝啊！

郭台銘上週說台灣不能只有一座護國神山，但談何容易！台積電現在市值15兆，是鴻海的10倍，而鴻海是台灣第2名。

台積電再漲4成，就可以超越市值7,000億的騰訊，打敗中國大陸最優秀的企業，成為亞洲企業龍頭。

川普用半導體打擊華為、中芯國際，中美兩強相爭，台積電漁翁得利。誠如張忠謀所言，台積電成了地緣政治家必爭之地，我們不妨看一下台積電的戰略價值。

台灣去年GDP是6,350億美元，以台積電目前市值（5,360億美元），再漲20%即超過台灣GDP。換言之，台積電比台灣值錢，台灣＝半導體＝台積電，照川普邏輯，半導體＝戰略武器＝制中利器。在習近平眼中，台積電可能比台灣更有戰略價值，有了台積電，就不用怕美國，因為連英特爾都向台積電求救，中國再也不必擔心被老美「卡脖子」。

但當台積電變成武器、成為地緣政治爭奪的焦點，台灣的風險也隨之增高，我們應加入大國博奕的戰局？還是適度保持中立？繼續陷在「護國神山」迷思中是沒有意義的，我們住在原子彈旁邊，它不僅扭曲了所有資源的分配，而且威力還不斷在提升，2奈米製程代表「原子彈2.0」。

習近平因為通過「港版國安法」，與全世界為敵，受到各國制裁，但北京不在乎，如果你問大陸人，大部分都支持習近平，認為中國主權不可分割、不容外人干預。川普的伎倆，是聲稱中國和民主黨偷走了美國人民的未來，而他可以「Make America Great Again」！

台灣人自己要覺醒，我們不是別人的棋子，要主宰自己的命運！台灣本來就很好，未來會更好，我們不需要跟隨別人起舞，而應努力Make Taiwan different, beautiful and peaceful！

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。