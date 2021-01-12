昕諾飛推連網Philips Wi-Fi WiZ 全彩智能居家照明體驗

全球照明領導品牌昕諾飛（Signify）新型連網的Philips Wi-Fi WiZ全系列來台舉行新產品上市發表會，扮演轉換非聯網族群開啟智慧生活的關鍵角色，智慧連網照明輕鬆擁有，簡易開啟全彩智能居家照明體驗。

昕諾飛台灣總經理暨全球副總裁余泳濤今（12）日表示，智慧連網燈源過往受限安裝需經專業工班、整合操控難以上手、價格不親民三大因素，始終無法普及成大眾化市場；Philips Wi-Fi WiZ系列產品，著重便利安裝、輕鬆操作以及親民化價格，此次攜手特力屋與良興電子等多家通路業者，強調智慧連網照明已邁入輕鬆入門時代。

余泳濤認為，隨著物聯網時代來臨，照明產業從傳統照明轉型到LED，智能連網照明將成為下一個照明產業主流。智慧照明產品推出多年，價格與安裝便利性是關鍵轉換因素，本系列連網產品售價約略等於傳統燈泡的二倍，已進入轉換甜蜜點，任何家庭都能輕鬆DIY運用於空間之中，就像電視機從黑白進入彩色，2021的家居燈源市場無疑是智慧全彩時代，市場轉換率可望突破二成。

出席的特力集團總裁何湯雄指出，為能快速改善消費者居家環境，特力集團接下來會依照社區需求進行社區店的打造，預計展店50間，以此深入社區串接產業與消費者，提供消費者更近距離的DIY模式來建構商機。而物聯網連結多項裝置與服務，其背後代表的也就是串聯多項化的產業，特力屋正好可以扮演居中連結特質，連結多元服務，實現智能家居環境最後一哩。

良興總經理賴志達也表示，物聯網技術的發展已來到成熟期，家居智能化時代已經到來，其產業前景十分廣闊。而虛實通路界線模糊，提供消費者良好體驗最為重要，會透過大數據提供會員最適合的智能家居體驗設備，共同推廣物聯網與智慧照明的居家概念。

Philips Wi-Fi WiZ系列具備全彩球泡、調光崁燈、全彩燈帶、智慧插座與動作感應器，運用透過傳統的壁切、遙控器或新潮的APP與語音控制，甚至是人體感應器，都能輕鬆搖控家裡的燈光。同時每個燈泡1600萬種色彩在居家光影的情境變換，瞬間將當下的心情轉換成各色燈光，展現出各種情境，讓消費者隨意組合創造更多新玩法。

同時支援多元連網生態圈，操作上除藉由遙控器及動作感應器進行手動操控外，也能藉由Google語音控制 （支援中文語音）、Amazon Alexa、Siri Shortcut等方式來設定照明情境，尤其親民的價格也能讓家庭都能享受智慧連網照明所帶來的便捷及全新體驗。