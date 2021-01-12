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好消息！永裕興18號失聯14天 台船冒浪繫纜拖離暴風圈

掌握5G科技 TAITRONICS與AIoT Taiwan開始接受報名

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

全球知名管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）在2020年5G時代（The 5G era）研究中指出，在B2B領域中，5G IoT應用產值在2030年前預計將成長至100億美元，5G應用廠商及電子元件製造商都將因此受惠。為協助廠商搶攻龐大5G商機，2021年「台北國際電子產業科技展」（TAITRONICS） 及「台灣國際人工智慧暨物聯網展」（AIoT Taiwan）規劃以5G應用為主軸，徵集關鍵零組件及AIoT應用解決方案業者，將於10月20日至22日在台北南港展覽1館展出。

緊扣5G產業智慧應用的AIoT Taiwan展，持續探討雲端與邊緣運算、人工智慧與機器學習等趨勢科技發展，透過展示智慧服務在製造、醫療、居家、電子商務、無人載具與機器人等領域的解決方案，呈現5G時代數位創新與數位轉型的無限動能。此外，展覽納入智慧能源管理、再生能源等主題，顯示企業在密集投入科技研發與電子製造過程中，仍兼顧對環境保護的社會責任。

同期舉行的第47屆TAITRONICS展，規劃設置電子零組件、電機及自動化設備、儀器儀表、電池與電源供應器等展區，首度增加的照明科技主題，將結合Micro LED、固態照明等技術發表與產品展示，展覽首日將針對全球市場、先進光電製程與智慧照明應用等主題，辦理智慧照明產業高峰論壇，展現臺灣在電子製造與照明產業的研發能量與技術實力。

由外貿協會與電電公會共同主辦的TAITRONICS與AIoT Taiwan展，將再度攜手「台北國際光電週」、「台灣國際雷射展」及「台灣電路板產業國際展覽會」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式同期於台北南港展覽1館舉辦，串聯電子製造產業上、中、下游，提供買主一站式購足服務，實現跨領域合作機會。

5G 台灣國

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