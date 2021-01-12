英特爾打造LiDAR SoC 穩懋有望迎訂單

美商英特爾旗下子公司Mobileye今（12）日於CES大展宣布，為搶進自駕車市場商機，將全力開發光達系統單晶片（LiDAR SoC）產品，預計2025年將開始應用在終端產品；市場預期，穩懋（3105）有望獲得LiDAR代工大單，藉此擴大車用射頻元件版圖。

針對英特爾將推出LiDAR SoC，穩懋董事長陳進財認為，目前LiDAR已廣泛運用在智慧手機中，未來若能應用在自駕車領域，對三五族半導體產業是正面幫助，而穩懋已具備量產LiDAR的能力，不會在此一市場缺席。

據悉，未來Mobileye將自行設計LiDAR，並託付給穩懋進行代工生產，接著再把LiDAR交給英特爾進行晶片整合，完成LiDAR SoC產品，並導入在自駕車系統中。

英特爾於2017年斥資153億美元併購以色列自動駕駛車輛技術公司Mobileye，而該公司主要致力於視覺化自動駕駛輔助系統。

目前Mobileye正全力打造結合LiDAR 與XPU（跨CPU、GPU、FPGA和其他加速器的混合架構）的新晶片，此設計方式能讓LiDAR收發資訊後，立即進行運算處理，進而達到自動駕駛的應用。

穩懋為全球功率放大器（PA）龍頭廠，同時也有生產LiDAR元件，目前更是iPhone 12 Pro的LiDAR獨家供應商，無論製程或產能，都是產業領頭羊，具有舉足輕重的地位。