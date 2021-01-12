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高通推二代屏下指紋 攜手GIS搶蘋果大單

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

全球晶片龍頭廠高通今（12）日於CES大展正式秀出第二代超音波式屏下指紋辨識解決方案，並預估上半年就有手機大廠開始導入，而國內觸控模組大廠業成GIS（6456）為高通合作夥伴，不僅受惠最深，下半年更有機會搶進蘋果供應鏈，挹注全年業績表現。

據悉，目前高通第二代超音波式屏下指紋辨識解決方案將率先導入在三星即將發表的旗艦機Galaxy S21，並且已送樣給蘋果進行測試；一旦蘋果採用，極可能下半年新款iPhone也首度使用屏下指紋辨識技術，進而讓GIS重返iPhone供應鏈。

針對蘋果新訂單，GIS一向不評論單一客戶。不過，業界人士指出，高通第一代超音波式屏下指紋辨識解決方案已廣泛運用在韓系、陸系手機，而第二代因辨識面積以及速度更快，進而引起蘋果高度興趣；對台廠而言，GIS是高通指紋辨識模組的供應商，因此有機會間接取得蘋果大單。

高通第二代超音波式屏下指紋辨識解決方案比前代多77%的識別面積（從 4mmx9mm擴增至8mmx8mm），因此可蒐集到比過去多1.7倍的生物數據；同時，高通新方案的數據處理速度也比前代快50%，換言之，用戶解鎖手機的速度也會變得更快。

業界人士指出，蘋果內部正積極考量導入屏下指紋辨識的可能性，並且讓人臉辨識也同時存在，而此一設計方式主要是著眼雙重生物辨識，將有助於提高用戶隱私安全性，且可增加產品賣點。

此外，由於當前新冠肺炎疫情持續擴大，目前許多iPhone用戶必須經常性戴著口罩，致使人臉辨識使用上有不便之處，而屏下指紋辨識則可解決用戶困擾，遂讓蘋果思考導入屏下指紋辨識的可能性。

GIS去年(2020)12月營收154.31億元，為兩年來新高，月增35.6%、年增53.3%，月增幅度明顯高於其他蘋概股，優於市場預期，成長主因來自筆電、平板相關觸控模組出貨暢旺，加上屏下指紋辨識已開始量產出貨給韓系客戶，推升營收登頂。

展望未來，法人認為，今年首季GIS成長動能將來自三星智慧手機、蘋果新iPad、MacBook等三大訂單，本季很有機會較過往同期顯著成長，淡季不淡的態勢明顯。

指紋辨識 蘋果供應鏈 高通

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