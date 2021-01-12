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中國長江存儲今年產量翻倍 台廠：對市場影響不大

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

日媒報導中國最大的存儲晶片製造商長江存儲計畫今年將產量翻倍，並開始生產3D NAND快閃記憶體晶片等先進產品，對於產業是否形成明顯衝擊，對此，國內記憶體廠高層表示，以量和質來看，預計未來2至3年應該都不至於嚴重衝擊產業供需及價格。

根據《日經亞洲評論》報導，中國記憶體製造大廠長江存儲（Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.），傳出今年產出將倍增，並計畫投產先進晶片，競爭對手瞄準三星電子及美光等領導大廠。

日經亞洲評論在報導中並引述未具名消息人士指出，長江存儲計畫在2021年下半年，將記憶體晶片的月產量倍增至100,000片矽晶圓，約占全球產出的7%。相較之下，全球最大NAND型快閃記憶體製造商三星的月產出為48萬片矽晶圓，美國最大記憶體廠商美光則月產18萬片矽晶圓。

該日媒報導，除了擴產現有晶片之外，長江存儲也打算加快科技發展進程，長江存儲最快在今年中就會試產第一批192層3D NAND快閃記憶體，而目前該公司生產的是64層與128層的晶片。

對此報導，國內記憶體公司高層表示，以量和質分析，在量方面，據業者目前了解，長江存儲月產能不會超過5萬片，目前全球市佔率在2%左右，但由於去年全球前三大記憶體廠也都有擴產計劃，同樣將在今年推出新產能，因此，整體市場供給同步成長之下，長江存儲即使今年順利開出新產能，以全球市佔率來看，長江存儲全球市佔率能否提升都仍待觀察，但可以預期的是，以量及市佔率來看，對全球供給的影響並不大。

再以質來看，該名主管表示，原本的記憶體全球生態中，中國產出的記憶體就用於中國產品居多，甚至可以說，中國生產較高階的產品都不敢用中國生產的記憶體，而這情況再加上過去2年美中貿易戰的影響，中國以外的大廠願意冒不確定因素的風險採購，應該也不會很大，因此，台灣記憶體業者認為，未來2至3年內，中國記憶體在質和量尚未全面提升前，不易衝擊全球市場供需及價格。

快閃記憶體 晶片

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