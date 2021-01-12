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高通推第二代3D聲波感測器 預計年初在行動裝置中亮相

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠高通於今（12）日宣布，推出第二代3D聲波感測器，預計將於2021年初在行動裝置中亮相。

高通3D聲波感測器是利用先進技術和聲學掃描如使用者手指的凸起、凹陷和毛孔的3D特徵，以提供精確的圖像。高通表示，旗艦級智慧型手機使用高通3D聲波感測器，可提供快速且可靠的螢幕指紋掃描。即使在潮濕的情況下，高通3D聲波感測器也可以透過玻璃和金屬等固體表面掃描指紋。

高通也強調，其3D聲波感測器超薄，只有0.2毫米，可讓OEM廠商打造具有最先進外觀元素的行動裝置，其中包括完整的邊緣到邊緣柔性OLED螢幕。

高通指出，其第一代高通3D聲波感測器，已在許多旗艦級智慧型手機中使用，包括三星Galaxy S10、Note10、S20和Note20等系列。第二代感測器將提供新的尺寸，相較第一代感測器感應速度提高50%，且感測面積增大77%。

高通也提到，第一代高通3D聲波感測器的感測面積為4x9毫米，第二代首發產品感測面積是8x8（64平方毫米）。感測器的感測面積變大，代表放置手指的區域增加，高通3D聲波感測器能收集到1.7倍的生物特徵數據。感測面積增加，結合更快的處理速度將比第一代快50%，解鎖裝置的速度也可比以往更快。

感測器 高通 智慧型手機

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