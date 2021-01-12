英特爾推新款處理器 宏碁、華碩也推新品搶市

美國消費性電子展 （CES）正式登場，處理器大廠英特爾推出一系列新品搶市，包含針對商務、教育、行動、遊戲運算平台等應用的新款個人電腦處理器，首度公開第11 代 Intel Core S 系列桌上型電腦處理器 （代號為 Rocket Lake-S）、第 12 代處理器 （代號為 Alder Lake）產品，在英特爾推出新品下，宏碁（2353）、華碩（2357）、微星（2377）也搶推新品搶市。

電競遊戲市場方面，英特爾推出第 11 代 Intel Core H 系列筆電處理器，延伸第 11 代筆電家族產品，提升玩家使用效能，包含宏碁、華碩、微星、Vaio 等也將在 CES 發表搭載第 11 代 Intel Core H35 系列處理器的新品，估今年上半年將有逾超過40款新品推出，另外英特爾也將針對桌上型等級遊戲與創作者，推出8核心處理器。

宏碁去年(2020)營收搶搶滾，從2020年全年來看，宏碁電競產品營收年增30.5%，Chromebook營收年增95.4%，輕薄型筆電營收年增62.3%，顯示器營收年增21.3%。

宏碁表示，預期強勁市場需求將持續至可預見的未來，且發展多重事業成長引擎的策略持續發酵，包括宏碁資訊（6811）、智聯服務（6751）、安碁資訊（6690）、建碁公司（3046）、展碁國際（6776）皆有令人振奮的業務表現。

宏碁也持續發展酷碁、海柏特等子公司，2家公司2020年全年營收分別年增80.7%、174.7%。