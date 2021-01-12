快訊

陳時中公布本土2例部分足跡 星巴克、五金行包含在內

入冬爆院內感染預言成真 陳時中：染疫兩醫護為本土病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Gartner：2020年電腦出貨量增長 創十年新高

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
疫情帶動遠端辦公和居家學習潮，2020年第四季度，全球各大廠商電腦產品出貨量都有所增長。圖為示意圖。美聯社
疫情帶動遠端辦公和居家學習潮，2020年第四季度，全球各大廠商電腦產品出貨量都有所增長。圖為示意圖。美聯社

根據市調機構Gartner今（12）天發布的最新個人電腦（PC）出貨量數據估算，在2020年第四季度，全球各大廠商電腦產品出貨量都有所增長，其中蘋果公司在全球範圍內的Mac出貨量估算為690萬台，高於2019年同期的525萬台，增長了31.3%。

按出貨量計算，蘋果在2020第四季排名第四，其市場份額也從2019年第四季度的7.3%增長到8.7%。整個PC市場因為疫情緣故促進了在家辦公的訴求，聯想，戴爾，宏碁（2353）和華碩（2357）都有所增長。

聯想是全球第一大PC供應商，出貨量為2150萬台，其次是惠普（8424），出貨量為 1570 萬台。 惠普是唯一一家在2020年第四季度銷售額略有下降的供應商。 戴爾是第三大廠商，出貨量為1,320萬台PC，而宏碁和華碩則分別以470萬和460萬台PC排名五六位。

總體而言，2020年第四季PC出貨量為7,940萬台，比2019年第四季增長10.7%。2020年電腦總出貨量達到2.75億台，比2019年增長4.8%，是十年來的最高增長。

華碩 宏碁

延伸閱讀

三星顯示器在美國告華碩ProArt顯示器侵權 要求現金賠償

宏碁 去年營收增18%

研調：2020年全球PC出貨逾3億台 年增13.1%

今年全球筆電出貨量將成長8.6% 上看2.17億台

相關新聞

Gartner：2020年電腦出貨量增長 創十年新高

根據市調機構Gartner今（12）天發布的最新個人電腦（PC）出貨量數據估算，在2020年第四季度，全球各大廠商電腦產品出貨量都有所增長，其中蘋果公司在全球範圍內的Mac出貨量估算為690萬台，高於2019年同期的525萬台，增長了31.3%。

微軟推Surface Pro 7+ 商務版筆電 助遠距辦公轉型

微軟今（12）日發表 Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電，為企業和教育客戶打造在遠距工作或混合辦公環境下，仍...

微星推出MSI Z590系列主機板 將挹注第1季業績

微星MSI將於2021年1月27日全球首發Z590系列主機板。微星指出，2021 MSI將發表搭載全新技術的主機板，搭配...

三大內外資上修 台達電目標價最高喊384元

Aletheia資本對台達電（2308）喊出400元天價後，引動外資圈上修潮，最新包括滙豐、瑞銀證券看好台達電營運動能續...

研華去年營收511.04億元 為歷史次高

工業電腦龍頭研華（2395）公布2020年12月份合併營收報告為50.24億元，較去年同期營收42.63億元，增加7.6...

IC測試今年接單看好 雍智業績有望持續攀升

IC測試板卡廠雍智（6683）去年全年營收較前一年大幅成長近5成，市場法人看好，今年全球包括5G、WIFI 6及去年帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。