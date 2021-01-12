Gartner：2020年電腦出貨量增長 創十年新高

根據市調機構Gartner今（12）天發布的最新個人電腦（PC）出貨量數據估算，在2020年第四季度，全球各大廠商電腦產品出貨量都有所增長，其中蘋果公司在全球範圍內的Mac出貨量估算為690萬台，高於2019年同期的525萬台，增長了31.3%。

按出貨量計算，蘋果在2020第四季排名第四，其市場份額也從2019年第四季度的7.3%增長到8.7%。整個PC市場因為疫情緣故促進了在家辦公的訴求，聯想，戴爾，宏碁（2353）和華碩（2357）都有所增長。

聯想是全球第一大PC供應商，出貨量為2150萬台，其次是惠普（8424），出貨量為 1570 萬台。 惠普是唯一一家在2020年第四季度銷售額略有下降的供應商。 戴爾是第三大廠商，出貨量為1,320萬台PC，而宏碁和華碩則分別以470萬和460萬台PC排名五六位。

總體而言，2020年第四季PC出貨量為7,940萬台，比2019年第四季增長10.7%。2020年電腦總出貨量達到2.75億台，比2019年增長4.8%，是十年來的最高增長。