快訊

陳時中公布本土2例部分足跡 星巴克、五金行包含在內

入冬爆院內感染預言成真 陳時中：染疫兩醫護為本土病例

微軟推Surface Pro 7+ 商務版筆電 助遠距辦公轉型

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
微軟發表全新Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電。圖／微軟提供
微軟發表全新Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電。圖／微軟提供

微軟今（12）日發表 Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電，為企業和教育客戶打造在遠距工作或混合辦公環境下，仍具備不間斷的高效商務生產力。Surface Pro 7+ 商務版同時也將為中小型企業及大型組織，推出 LTE Advanced 版，當使用者家中 Wi-Fi 頻寬有限或正在遠距辦公時，LTE 功能將幫助客戶克服環境挑戰、穩定保持聯繫。

全新Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電共推出兩種版本，WiFi 版定價為899美元起，LTE Advanced 版定價為1，149美元起。即日起，所有企業組織與教育客戶可以透過 Surface 經銷商訂購 Surface Pro 7+ 商務版，近期將陸續於包括台灣等各個市場推出。

台灣微軟 Surface 事業部副總經理周文英表示，Surface 不僅僅是一台裝置，它更是企業業務策略的推手。微軟致力於設計促進生產力、提高創造力和保持聯繫的創新科技，讓人們無論在任何地方工作和學習都能成功實現所想。去年，微軟與許多客戶進行了更多的深度交流，傾聽他們在遠距辦公轉型背後的故事，結合大量的研究與微軟應用科學團隊所做的調查，從中讓我們更真切地瞭解客戶迫切期盼能夠加速數位轉型的需求。

她說，這更是微軟 Surface 產品開發過程中非常關鍵的環節，微軟不僅傾聽客戶的心聲，並且直接將其導入產品開發當中。全新推出的Surface Pro 7+ 商務版便是賦能企業與教育客戶在混合工作的新常態需求而生。

微軟發表全新Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電。圖／微軟提供
微軟發表全新Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電。圖／微軟提供

Surface 微軟

延伸閱讀

旅行社去年營收衰退7、8成 轉型拚國旅自救

騰訊：任天堂Switch截至去年底 大陸出貨量達100萬台

微軟助台灣教育轉型 推創新教師培訓計畫

微軟被爆多年前曾想吃下任天堂 前Xbox高層：對方笑翻了

相關新聞

Gartner：2020年電腦出貨量增長 創十年新高

根據市調機構Gartner今（12）天發布的最新個人電腦（PC）出貨量數據估算，在2020年第四季度，全球各大廠商電腦產品出貨量都有所增長，其中蘋果公司在全球範圍內的Mac出貨量估算為690萬台，高於2019年同期的525萬台，增長了31.3%。

微軟推Surface Pro 7+ 商務版筆電 助遠距辦公轉型

微軟今（12）日發表 Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電，為企業和教育客戶打造在遠距工作或混合辦公環境下，仍...

微星推出MSI Z590系列主機板 將挹注第1季業績

微星MSI將於2021年1月27日全球首發Z590系列主機板。微星指出，2021 MSI將發表搭載全新技術的主機板，搭配...

三大內外資上修 台達電目標價最高喊384元

Aletheia資本對台達電（2308）喊出400元天價後，引動外資圈上修潮，最新包括滙豐、瑞銀證券看好台達電營運動能續...

研華去年營收511.04億元 為歷史次高

工業電腦龍頭研華（2395）公布2020年12月份合併營收報告為50.24億元，較去年同期營收42.63億元，增加7.6...

IC測試今年接單看好 雍智業績有望持續攀升

IC測試板卡廠雍智（6683）去年全年營收較前一年大幅成長近5成，市場法人看好，今年全球包括5G、WIFI 6及去年帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。