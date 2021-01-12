微星推出MSI Z590系列主機板 將挹注第1季業績

微星MSI將於2021年1月27日全球首發Z590系列主機板。微星指出，2021 MSI將發表搭載全新技術的主機板，搭配11代英特爾（Intel） Core 處理器，全面支援Lightning Gen 4 PCIe，可提供高達64 GB/s頻寬。無線網路技術上，Z590 WIFI主機板搭載最新WIFI 6E，與WIFI 6相比更可達到6GHz。

MSI MEG、MPG、MAG系列針對重度玩家和一般玩家，音效解決方案上全面導入Audio Boost 5與Sound Tune 降噪技術，在音效性能上有明顯的升級感。並採用音頻解碼器系列，與Z590遊戲主板連動整合，可以放大音效並具有更好的遊戲體驗。

此外，為讓消費者擁有更好的使用體驗，MSI 獨家軟體技術Dragon Center已全面更新為MSI Center。MSI Center具有全新的UI設計和完整的功能，可幫助玩家更容易進行超頻，與RGB同步連動功能。此外，新的音效解決方案_ Sound Tune降噪技術也同步導入MSI Center中，玩家只需一鍵點擊即可輕鬆完成設定。