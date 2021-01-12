三大內外資上修 台達電目標價最高喊384元

Aletheia資本對台達電（2308）喊出400元天價後，引動外資圈上修潮，最新包括滙豐、瑞銀證券看好台達電營運動能續強，目標價上修到360元、355元，另凱基投顧發布報告，也把目標價提高到384元，整體市場對於台達電樂觀表現已提高到350元至400元。

滙豐表示，台達電去年12月來大漲將近四成，反映市場看好長期受惠電動車業務爆發。去年台達電的電動車收入預估成長33%，來到130億元，總營收比重約4.5%，不過考量經濟規模有限，預期仍虧損20億元。

今年更多電動車款發表，滙豐認為，台達電電動車事業會有更好的獲利能力，今年營收的成長幅度上看50%，總額挑戰190億元，淨營收比重6%，並在第4季達到損平，全年則仍可能小幅虧損8億元。長線來看，台達電2020-2025年電動車收入更複合成長35%，挑戰580億元，2025年獲利比重同步提升到7%。

瑞銀也認為，台達電電動車業務將加速成長，在此同時，全球經濟復甦也將推升自動化業務需求。目前台達電本益比雖已提高到24倍，但仍未充分反映長線成長性。對於台達電2021-2024年每股純益（EPS）預估可達12.8元、14.8元、16.6元及18.5元。