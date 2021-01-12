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研華去年營收511.04億元 為歷史次高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
研華董事長劉克振。報系資料照
研華董事長劉克振。報系資料照

工業電腦龍頭研華（2395）公布2020年12月份合併營收報告為50.24億元，較去年同期營收42.63億元，增加7.61億元，成長17.85%，單月營收為歷史次高。總計2020年合併營收為511.04億元，衰退5.62%，研華強調，若以美元計價則僅衰退1.1%。研華去年營收雖然終止十年來屢創新高的態勢，但也為歷史次高。

研華第4季合併營收127.65億元，季減2.18％、年減6.61％，仍創同期次高。

總計2020年整體表現，研華指出，在地區方面，中國、台灣與韓國市場呈現年對年成長。其他市場，除日本外，在12月均有不錯表現，而促使2020年全年營收衰退縮小。

在事業群部分，應用電腦事業群（ ACG）與工業物聯網事業群（IIoT）表現較為穩健，而嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）與智能服務事業群（SIoT）為個位數營收下滑; 惟物聯雲事業群（CIoT）仍有雙位數年對年營收衰退。

營收 研華

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