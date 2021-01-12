IC測試今年接單看好 雍智業績有望持續攀升

IC測試板卡廠雍智（6683）去年全年營收較前一年大幅成長近5成，市場法人看好，今年全球包括5G、WIFI 6及去年帶動產業回升的遠距商機，將持續爆發，法人看好雍智今年業績仍有機會持續向上攀升。

雍智去年全年營收為12.29億元，較前一年的8.24億元大幅成長逾49%，業績表現相當突出，去年營收大幅成長，主要是受惠全球疫情爆發之後，遠距通訊的各種需求大幅拉升，另外，去年全球5G起跑，各品牌手機力推5G手機也是重要原因。

市場分析師認為，以今年接單及業績展望來看，今年全球重要的IC設計公司仍將延續去年，因應5G、WIFI 6世代推出新品，將是今年市場需求重要來源，另外，去年讓市場意外熱絡的遠距商機，預期今年仍將持續帶動網通類產品、PMIC(電源管理IC)、RF(射頻IC)封測需求旺盛，而測試板卡也將同步受惠，有利於雍智今年業績持續成長。

去年下半年以來，全球半導體產業大爆發，台廠的半導體供應鏈業績、股價創高更是不絕於耳，因此，市場法人也預期，今年台系IC設計廠仍將持續在國際上爭搶市占，並取得佳績，而雍智國內主要的半導體測試介面供應商之一，有機會再接獲大單，而該公司為提升競爭力，除持續在產品線進行新品開發外，該公司也規劃擴充生產及檢測設備，以回應客戶需求。