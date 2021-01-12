散熱族群去年七家營收創高 今年營收、獲利拚續揚

散熱族群陸續公布去年營收表現，營運搶搶滾，幾乎個個營收屢改寫新高，雙鴻（3324）、超眾（6230）、泰碩（3338）、安力-KY（5223）、動力-KY（6591）、力致（3483）、奇鋐（3017）去年全年營收均同寫新高，法人認為，散熱族群今年在PC/NB需求持續帶動下，營收、獲利有望再度改寫新猷。

雙鴻去年12月營收12.65億元，月增3.2%、年增38%，改寫歷史單月新高；去年總計營收為122.08 億元，年增19.1%，連續兩年突破百億元，營收續創歷史新高。法人表示，雙鴻已與客戶討論今年筆電新機種訂單，在新、舊品持續放量出貨下，筆電營收貢獻有望較去年成長，且英特爾將推出Whitley平台伺服器處理器新品，將有利於雙鴻的毛利率表現。

超眾去年12月營收9.64億元，創歷史單月新高，年增21.6%、月增14%，去年營收來到91億元，年增6.2%，不僅首度突破90億元關卡，營收更是改寫歷史新高。泰碩去年營收52.57億元，年增12.6%，同步來到歷史新高。

安力-KY去年12月單月合併營收為2.27億元，較上月增加4.08%，年增率高達67.6%，再寫歷史新高紀錄。累計全年合併營收一舉突破20億元大關，來到20.75億元，較前一年年增達41.42%，再締新猷。觀察安力-KY模具開發數量，有逐年成長的趨勢，而模具開發至量產發酵大約為3-6個月，展望今年上半年，安力-KY可望繳出淡季不淡的成績單。

顯示卡散熱風扇龍頭廠動力去年12月合併營收為1.49億元，月減11.6%、年增32.4%，2020年全年合併營收為15.78億元，年增33.1%。動力表示，公司2020年營運表現亮眼，主要原因在於新冠肺炎疫情擴散，全球在家工作、線上會議及家庭娛樂等宅經濟發燒，帶動公司繪圖卡相關散熱風扇訂單提前自第2季起開始增溫，江西新廠亦提前加入量產行列，加上9月份起NVIDIA及AMD相繼推出新款GPU，帶動兩年一波的繪圖卡升級潮，公司第4季高階顯示卡用散熱風扇出貨量大幅成長。

動力表示，近期全球疫情再起，家庭娛樂與在家工作等宅經濟發燒，帶動PC相關用產品需求增加，公司顯示卡、CPU及電源等PC相關散熱風扇出貨量持續增加，唯目前上游IC及零組件供貨不足狀況仍待紓解，以目前訂單來看，公司顯示卡及PC相關散熱風扇出貨成長動能將可望延續至農曆年節。