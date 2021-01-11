台積電等員工捧場！中科特區指標案「春日城」熱銷八成

中科園區去年營業額挑戰9,000億元新高，標榜位於中科特區的預售新案「春日城」，銷售率迅速突破八成。據了解，此案已購客中，來自台積電（2330）等大廠的科技新貴就占了四成以上，成了名副其實的中科圓夢宅。

中科產業聚落成型，吸引廠商搶進投資，除了國內外科技大廠持續擴建產能之外，台商回流設廠也相熱絡，中科管理局統計，園區去年就業人口數已突破5萬人，也帶動周邊房市發展。

春日成建設總經理溫承翰表示，這次在月祥路推出的「春日城」，基地位於中科核心位置，享有名校中科實中的入學名額優勢，並且正對20公頃大雅中科公園和潭雅神自行車道開闊視野。

另外，更鄰近台中清泉崗國際機場、74號快速道路、國道3號，周邊還有國安、大雅、逢甲等商圈聚集；集合了綠意、交通、學區、機能等地理條件，因此受到在中科工作的科技新貴青睞，買氣熱絡。

「春日城」基地1,415坪，規劃4棟地上12樓、地下2層建築，共有154戶住家及20戶店鋪與辦公室，住家坪數在25.7坪至37.3坪、2房及3房格局，每坪單價23萬至28萬元，總銷約16億元。

溫承翰強調，「春日城」距離中科台積電、華邦電、友達、矽品及巨大總部等知名大廠都不遠，可說是中科特區的最核心地段，自然吸引在中科上班的科技新貴目光。