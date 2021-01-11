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研華去年12月營收月增28.5% 創歷年同期新高

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

工業電腦大廠研華（2395）去年(2020)12月營收50.24億元，月增28.5%，創歷年同期新高，惟在雲端、物聯網等專案遞延，加上客戶下單保守下，去年第4季及全年營收雙雙衰退，表現符合預期。

研華今（11）日公布2020年12月份合併營收為50.24億元，月增28.5%、年增17.9%，為歷年同期新高，及單月歷史次高，表現符合預期。

研華指出，以12月單月營收區域來看，美國與中國市場表現最為突出，另外，歐洲、韓國與台灣，也均有雙位數年成長。

以事業群而言，工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group, IIoT）與智能服務事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現最為突出。而嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）與應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG），12月單月營收亦為正成長。僅物聯雲事業群（Cloud-IoT Group, CIoT）仍為年對年衰退。

研華先前法說會上已指出，因客戶下單相對保守，加上雲端、物聯網專案遞延，預期去年第4季營收季減2.2%至6.7%，實際第4季營收繳出127.66億元成績，季減2.2%、年減5.3%，表現符合預期。

總計研華2020年合併營收為511.04億元，衰退5.6%。而2020年美元表達營收計為17.3億元，年減1.1%。

從2020年整體表現，在地區方面，中國、台灣與韓國市場呈現年對年成長。其他市場，除日本外，在12月均有不錯表現，而促使2020年全年營收衰退縮小。

在事業群部分，應用電腦事業群與工業物聯網事業群表現較為穩健，而嵌入式物聯網平台事業群與智能服務事業群為個位數營收下滑; 惟物聯雲事業群仍有雙位數年對年營收衰退。

營收 物聯網

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