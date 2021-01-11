宏碁2020全年營收年增18.3% 創2015年以來新高

PC品牌大廠宏碁（2353）去年在居家工作（WFH）、遠距教學需求帶動下，全年營收來到2,770.85億元，年增18.3%，為2015年以來新高，惟在零組件缺貨下，儘管去年第4季營收仍雙成長，但成長明顯遭壓抑，亦也創六年來單季新高。

宏碁今（11）日公布2020年12月份單月合併營收為283.64億元，月減1.2%、年增21.5%，為2015年以來單月次高；累計去年第4季營收826億元，年增34.1%、季增3.2%，創六年來單季新高。

累積全年合併營收為2,770.85億元，以台幣計年增18.3%，以美金計年增24.1%，為2015年以來新高。

宏碁去年第4季在策略得宜下，筆電事業取得長足成長，其中，電競產品單季營收年增43.9%、全年營收年增30.5%。Chromebook 第4季營收年增253.5%、全年營收年增95.4%。

除本業PC外，周邊產品亦取得成功，輕薄型筆電第4季營收年增165.9%、全年營收年增62.3%。顯示器第4季營收年增38.9%、全年營收年增21.3%。

展望未來，宏碁預期強勁市場需求將持續至可預見的未來。同時，宏碁發展多重事業成長引擎的策略持續強力發酵，宏碁資訊（6811）、智聯服務（6751）、安碁資訊（6690）、建碁公司（3046）、展碁國際（6776）皆見令人振奮的業務表現，亦持續孵化酷碁公司（2020全年營收年增80.7%）、海柏特公司（2020全年營收年增174.7%）等子公司。