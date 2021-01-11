東捷資訊去年12月營收2.16億元 年末甩尾創新高

東捷資訊（6697）今（11）日公告去年(2020)12月合併營收達2.16億元，年、月雙雙大增，一舉推升全年營收來到歷史新高。東捷資訊表示，因疫情延宕轉型的企業陸續重啟計畫，帶動去年第4季營收大幅成長；今年因AIoT、雲端服務業務看好，再加上企業轉型加速、台商回流的商機，對今年營運樂觀、不看淡。

東捷資訊營運在年末甩尾回溫，12月合併營收達2.16億元，年增89.3%、月增154.4%；去年全年累計合併營收達12.31億元，年增0.24%，創下歷史新高。

東捷資訊表示，疫情使企業遠端管理需求大增，更積極將系統、數據搬遷上雲，或是作為資料備份場域，特別是透過雲端搭建平台管理生產設備、辦公場域的「設備雲」，因疫情加上5G到來使得企業搭建意願倍增。東捷設備雲平台串接企業廠區水電、空調與機電等各項設備，可即時蒐集分析資訊、監測保養，故障預警與遠端維修。

東捷資訊營運長劉新正指出，公司結合母集團東元馬達感測器技術與搭設設備雲（馬達雲）平台運行，可協助管理階層在線上即時掌握廠房或生產設備，實時掌握被監測設備健康、能耗狀態，因應狀況進行彈性調度，更以此獲得SAP最佳創新獎的肯定。近期陸續收到基礎設備、製造機具的智能化控管、不受地域限制的雲端客服等需求，甚至有國際平台廠商跨海洽談。

東捷資訊也在今年成立跨領域技術背景的雲端服務團隊，專責協助企業部署雲端，提供包含虛實整合系統架構、設備雲、數據雲規劃架設與資料異地與雲端備援等服務。展望後市，因台商回流、升級建置自動化、智能化生產體系，加上5G啟用後具備高傳輸速度、低延遲優勢，可望加速帶動企業實踐雲端AI應用，以及智慧製造等需求，推升東捷資訊營運動能。