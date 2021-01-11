樺晟去年營收42.77億元 年增 25.28%

樺晟（3202）今（11）日公布去年12月營收為3.81億元，相較前年成長40.25%，去年全年營收為42.77億元，年增25.28%。樺晟表示，去年因全球疫情嚴峻，帶動居家辦公潮，使得桌上型電腦、筆電訂單需求不減，線材出貨暢旺；加上販售紙容器與鋼材的「永續生活與能源工程」事業部也開始貢獻營收，因此帶動整體營收成長。

由於去年疫情帶動全球筆電出貨亮眼，銷售高達2億台，年增23%，且在無法證實疫苗有助各國回歸正常生活之前，華碩、微星等各大廠也紛紛推出新機持續搶市，法人預估，明年全球筆電銷售量可望站上2.8億台，年增率高達四成。

至於樺晟的「永續生活與能源工程」部份，則是受惠美中貿易戰與台灣抗疫成功兩大關鍵因素同步發酵，帶動建材需求大增。根據投資台灣事務所統計，截至2020年底，投資台灣三大方案總投資金額為1.166兆元；全台積極建設連帶使得樺晟今年在鋼材出貨有所斬獲。

樺晟表示，今年公司營運面除了將持續把握電腦線材的出貨動能外，在「醫養生技與健康」以及「永續生活與能源工程」部分也將持續深耕，擴大客戶群與營收，對於今年整體營運狀況持樂觀態度。