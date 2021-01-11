口罩也走電競風 十銓推出電競風格口罩

記憶體模組廠十銓科技（4967）近幾年持續搶攻全球電競商機，不僅推出電競產品也推出電競品牌，該公司今（11）日表示，推出新品T-FORCE抗臭電競風格口罩，提供全球消費者即時的防護，該公司強調該產品只送不賣，設計風格承襲T-FORCE滿點原力，同時亦成為強力時尚配件，陪同電競玩家打造生活新態度。

十銓表示，T-FORCE抗臭電競口罩特別選用納米銀光觸媒材質，通過臺灣CNS14774測試，具99%抗菌抗病毒功能，可防禦有害微生物、體液、飛沫感染，且是款服貼3D立體式口罩。另外十銓科技也考慮到消費者需長時間戴口罩溝通交談的耐用性，與一般市售口罩相比，T-FORCE口罩採用多達四層的不織布，能達到止臭、防異味殘留的效果，有效過濾空氣中懸浮微粒，同時不影響透氣功能，如同長期以來十銓科技旗下T-FORCE的品牌精神，不僅展現個人獨特風格，還要擁有舒適的使用體驗。

十銓表示，首波限量T-FORCE口罩為期間限定只送不賣，送完為止且不得轉售，將多點開始贈送，配合指定管道活動購買十銓科技T-FORCE全系列產品，可獲得T-FORCE電競口罩。